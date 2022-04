Darwin ainda brilha no Benfica, mas já apontam um possível substituto no ataque

Umar Sadiq é nigeriano e está a ser associado ao clube da Luz.

Darwin está a protagonizar uma grande temporada ao serviço do Benfica e uma transferência no final da corrente temporada pode proporcionar uma elevada quantia aos cofres do clube da Luz. Em Espanha, o jornal "La Razón" destaca que as águias já procuram uma alternativa no mercado e indicam o nome de Umar Sadiq. Isto à boleia de informação do "Tuttomercato", que diz que o Benfica é o clube que mais interesse demonstrou.

Trata-se de um avançado internacional nigeriano de 25 anos que alinha no Almería, do segundo escalão espanhol, precisamente onde Darwin deu nas vistas antes de rumar ao futebol português. Esta época leva 16 golos marcados em 30 jogos realizados e no percurso regista ainda passagens por Partizan, Perugia, Rangers, NAC Breda, Torino e Roma.

Valência e Sevilha são outros clubes apontados como estando interessados em Umar Sadiq.