Darwin aguça apetite inglês: "Ele é o futuro da seleção uruguaia"

Darwin, avançado uruguaio do Benfica

Gustavo Poyet considera que o dianteiro da Luz é "o futuro da seleção uruguaia" e "vai ser um jogador de top". Certo é que o camisola 9 está no radar de vários clubes, mas o Benfica não quer vender

Vários têm sido os emblemas que, nos últimos meses, têm recolhido informações sobre Darwin Núñez, avançado de 22 anos do Benfica, cuja cotação está em alta, sobretudo depois das observações de que foi alvo por parte de clubes ingleses. Um deles, o Brighton, que até quis contratar o internacional uruguaio antes das águias, é um dos mais interessados e recebeu o aval, com pincelada de obrigatoriedade, para voltar à carga pelo jogador.

Gustavo Poyet, questionado sobre o tema, não poupou nas palavras. "Se devem voltar à carga? Sem dúvida, sim e a 100%. Ele é o futuro da seleção uruguaia. Vai ser o futuro número 9 quando grandes jogadores atuais (Luis Suárez e Cavani) terminarem. Ele tem uma leve concorrência de Maxi Gómez, que joga no Valência, mas o Maxi tem tido alguns problemas na consistência. Darwin vai ser um jogador top", atirou o compatriota do jogador das águias, que orientou o Albion de 2009/10 a 2012/13, depois de uma longa carreira na Premier League.

Antigo "manager" recomenda ao Brighton o investimento sem reticências no avançado das águias

À imprensa inglesa, o antigo médio internacional uruguaio sublinha que as exibições de Darwin pelo Almería, antes das águias aceitarem pagar 24 milhões de euros pelo dianteiro, já haviam sido "impressionantes". "E jogar por uma equipa como o Benfica todas as semanas prova a sua qualidade", acrescenta Poyet sobre o avançado que marcou 16 golos (e três assistências) pelo clube espanhol e, de águia ao peito, faturou 14 (11 passes letais) na época passada e leva já 11 esta época (e duas ofertas).

Com cláusula de rescisão de 150 milhões de euros, Darwin não está nos planos de venda do Benfica por verbas inferiores a 50 milhões de euros, até porque o Almería ficou com direito a 20% de uma mais-valia na venda.