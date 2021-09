Darwin acerta mira e explode nos golos: os números do avançado uruguaio

Marcou por quatro vezes em nove tiros, sete deles na baliza (77,8% de acerto). Em 2020/21 tinha 12 remates, só um no alvo, e estava em branco.

Darwin leva duas partidas consecutivas a faturar no campeonato, e em ambas as vezes a dobrar, igualando Rafa entre os melhores marcadores do Benfica em 2021/22, com quatro golos.

Após falhar os primeiros jogos, fruto da recuperação à cirurgia ao joelho direito, está a fazer um arranque de temporada bem diferente do que registou em 2020/21, na estreia na Luz, pois estava ainda a zeros no que diz respeito a golos nos primeiros cinco jogos realizados. E o segredo é claro: a mira está agora bem afinada.