Darwin em Portimão? "Hoje não pôde treinar, mas acreditamos que possa estar disponível"

Declarações do treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Portimonense

O porquê de Taarabt e a ausência de João Mário: "São jogadores com características diferentes. Vão sendo dadas oportunidades aos jogadores. Dão coisas diferentes. O João Mário tem qualidade na manutenção da posse, com chegada e definição do último terço. O Adel tem capacidade no passe vertical. Em alguns momentos a aposta pode recair num ou noutro. O João Mário teve covid, ficou sem treinar e, depois, os jogadores ofereceram rendimento. Não significa que não estejamos satisfeitos com o João Mário. É olhar para o plantel, perceber que temos jogadores diferentes para a mesma posição e, depois, escolher, tendo em conta o interesse coletivo. O coletivo está sempre em primeiro lugar."

Darwin disponível para Portimão? "Hoje não pôde treinar devido a uma indisposição, mas acreditamos que possa estar disponível para o jogo."