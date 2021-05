Da Libertadores ao Benfica: o que levou Tite a chamar Lucas Veríssimo à seleção

Tite e o adjunto Cléber Xavier justificam a chamada do central à seleção brasileira.

Menos de quatro meses depois de chegar a Lisboa para atuar pelo Benfica, Lucas Veríssimo viu o bom momento de águia ao peito recompensado com a primeira chamada à principal seleção do Brasil. O central, de 25 anos, integra a lista de eleitos de Tite, divulgada esta sexta-feira, para os jogos com Equador e Paraguai, referentes à qualificação para o Mundial de 2022.

"Já o acompanhamos desde o Santos", afirmou o selecionador da canarinha, deixando mais comentários para o adjunto Cléber Xavier. "O que traz o Lucas é o grande trabalho dele na reta final do campeonato brasileiro e na Libertadores, na qual disputou o título. O (César) Sampaio (adjunto) esteve na Vila Belmiro, conversou com o Cuca (ex-treinador do Santos), com o Marcelo Fernandes, observou o atleta, fomos vê-lo ao vivo no período em que se podia ir aos estádios e também a sequência de trabalho dele no Benfica. É um jogador que chegou e adaptou-se rapidamente ao Benfica", afirmou.

"No último mês tem jogado num esquema de três centrais e também com uma linha de quatro. É um jogador que tem uma técnica elevada, que domina a posição com características boas, um atleta com projeção dentro dos critérios que temos procurado para a seleção. É um atleta que vemos com uma grande sequência de trabalho no Benfica, com crescimento e que trouxemos para podermos ver de perto e nos ajudar nessas duas partidas difíceis, nas quais entendemos que o jogador poderá dar resposta", completou Cléber Xavier.