Luís Filipe Vieira esteve em Torres Novas e sublinhou: "Ganhámos sete campeonatos nos últimos dez".

Naquela que terá sido a derradeira ação de campanha em público, Luís Filipe Vieira esteve na Casa do Benfica de Torres Novas onde voltou a recordar o passado da sua gestão, valorizando o que defende ser obra feita por si ao serviço do Benfica.

"Este percurso começou há 19 anos e, com a construção do novo estádio, apareceu de novo a alma benfiquista. Todos estávamos perdidos e recuperámos a auto estima. Ninguém pensava que seria possível e aparecemos a fazê-lo mais rápido do que outros. O nosso património é valioso, está todo pago, é dos benfiquistas e a nossa obra está à vista de todos", apontou Luís Filipe Vieira que garantiu que "o clube saiu dos escombros".

Na mesma linha, o candidato a renovar o lugar de presidente do Benfica apontou aos jogadores que têm vindo a ser chamados à Seleção Nacional recentemente para ver aí um exemplo do sucesso da formação feita no Seixal. "Há anos dizia que parte da Seleção Nacional seria formada por jogadores do Benfica. Olhando para o jogo contra a França tivemos lá sete jogadores e hoje [ontem frente à Suécia, também para a Liga das Nações] estiveram cinco formados na nossa casa. Esse é um projeto para continuar", prometeu Vieira aos sócios e adeptos de Torres Novas.

Para Vieira, não há motivo para se dizer que as águias têm ganho poucas vezes nas últimas temporadas mas, ao mesmo tempo, voltou a garantir uma ambição ainda maior: "Custa-me muito ouvir que ganhámos um campeonato em três anos, ganhámos sete nos últimos dez. Mas queremos mais e melhor." A terminar, o dirigente deixou um apelo ao voto dos adeptos no dia 30 deste mês. "É importante que toda a gente vá votar porque nada está ganho. Depois, haverá um presidente a liderar. Mantenham-se unidos sob a bandeira do Benfica pois só assim somos fortes. Caso contrário somos frágeis", referiu Vieira.