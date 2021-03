"Críticas? Quase me levam a crer que não sejam de benfiquistas"

João Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, criticou a forma como adeptos têm mostrado o desagrado com o momento do Benfica

Insatisfação e contestação dos adeptos: "O Benfica é um clube democrático e tem de ser aberto à critica, quando construtiva, de boa fé e com algo de positivo. Quando defende o Benfica é bem-vinda e deve ser acolhida por todos, deve ser refletida por todos. O Benfica é o maior clube de Portugal e aberto à crítica. Agora, a crítica nos últimos tempos, após eleições, que decorreu de forma democrática e altamente participada, é difamação, insinuações, ameaças de morte ao presidente e dirigentes e estrutura. Uma crítica que quase me leva a crer que não seja de benfiquistas."

Culpa: ""Obviamente que os resultados não agradam. Não digo que não há culpas. Mas perante tudo o que foi feito nos últimos anos, de impacto tão grande em Portugal e no mundo, não é por termos resultados menos positivos que se vai deitar abaixo um trabalho que demorou a construir. Críticas feitas de insinuações, difamatória não vejo com bons olhos. Só têm relevo porque dizem mal do Benfica. Ou eram irrelevantes. Deve-se fazer critica ao treinador e estrutura, mas que seja uma mais-valia. Só vejo isto como uma forma de querer instalar anarquia."

Desabafos: "Compreendo os desabafos, também tenho desabafos. Eu não durmo bem quando o Benfica perde. Isso não nos alegra, deixa-nos tristes, amargurados. Mas, isso não pode ser via verde para haver criticas permanentemente destrutivas, ameaças de morte que não levam a lado nenhum. Esta é uma direção de trabalho, com um presidente que passa horas e horas dedicado ao Benfica. Pessoas que trabalham intensamente pelo Benfica, que pensam o Benfica dez anos à frente."

DECLARAÇÕES À BTV