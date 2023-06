Crítica de Fernando Tavares após saída de Cloé: "O Benfica continuará a fazer o seu caminho solitário"

Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica, comentou a saída de Cloé Lacasse do Benfica e deixou críticas ao que se passa em Portugal

Foi através de uma publicação na rede social Instagram que Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica para as modalidades, aproveitou a saída de Cloé Lacasse da equipa de futebol feminino para deixar críticas ao que se passa em Portugal.

"Apesar do esforço do meu Benfica, do teu Benfica, do nosso Benfica, o mesmo será insuficiente se as entidades desportivas e os outros clubes não acompanharem o desejável crescimento. Para já seremos aquilo que merecemos, ou seja, um país desportivo periférico com um futebol no feminino que evolui mas a uma velocidade baixa. Ser pequeno é uma opção incompreensível mas respeitável", pode ler-se.

O Benfica, recorde-se, anunciou este domingo a saída da avançada canadiana Cloé Lacasse da equipa de futebol feminino, referindo que chegou a acordo para transferir a jogadora, sem revelar a identidade do clube. Nos últimos dias surgiram informações na comunicação social do interesse do Arsenal na contratação da atacante.

TEXTO NA ÍNTEGRA

"Querida Cloé, a tua passagem pelo Benfica estará eternamente associada à construção de uma equipa vencedora e hegemónica. Foram 4 anos fantásticos com momentos extraordinários a nível nacional e principalmente a nível internacional. Contribuíste em conjunto com as tuas colegas, treinadores e staff para elevar o patamar das nossas próprias expectativas. Como diz o autor, a ponte é uma passagem para a outra margem. Espero que na outra margem encontres tudo o que desejas e mereces. Um contexto competitivo mais elevado e mais rico.

Infelizmente esta nossa margem tornou-se pequenina para tanto talento, tanta ambição e tanto profissionalismo. Apesar do esforço do meu Benfica, do teu Benfica, do nosso Benfica, o mesmo será insuficiente se as entidades desportivas e os outros clubes não acompanharem o desejável crescimento. Para já seremos aquilo que merecemos, ou seja, um país desportivo periférico com um futebol no feminino que evolui mas a uma velocidade baixa. Ser pequeno é uma opção incompreensível mas respeitável.

A tua ambição de pretenderes mais para a tua carreira é igualmente respeitável. Desta forma, e deste lado do rio vamos continuar a perder talento e a nivelar a competição por baixo. O Benfica continuará a fazer o seu caminho solitário na esperança que outros se juntem e na esperança que os órgãos competentes compreendam o momento e invistam naquilo que muitos não aceitam ser uma inevitabilidade.

Como escreveu Alberto Caeiro: "quem me dera ser o burro do moleiro e que ele me batesse e me estimasse...antes isso que ser o que atravessa a vida olhando para trás de si e tendo pena". Serás sempre uma de nós. Desejo-te o melhor. Esta porta estará sempre aberta se quiseres voltar e se o ambicionado contexto te convidar e estimular. Obrigado por tudo o que fizeste pelo nosso Benfica. Juntos para sempre."