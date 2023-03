Momento aconteceu no final do Marítimo-Benfica, este domingo. O jovem adepto das águias conseguiu levar para casa a camisola do ídolo.

Instantes depois de o árbitro apitar para o final do Marítimo-Benfica (0-3), este domingo, uma criança correu na direção de David Neres para pedir a camisola ao avançado. O jovem ajoelhou-se, fez vénias ao brasileiro e pediu o presente ao jogador que chegou à Luz esta temporada.

Neres sorriu, abraçou a criança e ofereceu-lhe a camisola.

Veja o vídeo: