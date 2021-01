Covid-19 atinge toda a defesa titular no Dragão: as soluções de Jesus

Treinador do Benfica com muitas baixas na defesa para o jogo com o Braga.

Jorge Jesus tem um grande problema para a partida desta quarta-feira com o Braga: a defesa. Para termos uma ideia, basta dizer que o treinador do Benfica não tem disponível uma única opção entre os jogadores titulares no setor recuado no Dragão.

Gilberto e Vertonghen estão infetados com covid-19 e a eles juntaram-se esta quarta-feira Otamendi e Nuno Tavares. Todos eles integraram o onze inicial frente ao FC Porto. Grimaldo, que no clássico alinhou mais subido no flanco esquerdo, e marcou um golo, é outra baixa pelo mesmo motivo.

João Ferreira, à direita, Todibo e Jardel, no eixo, e Cervi, na esquerda, sem esquecer Ferro, são possibilidades para o duelo da segunda meia-final da Taça da Liga, com início às 19h45. O vencedor defronta o Sporting na final.

A comitiva partiu na manhã desta quarta-feira para a Batalha, onde fica instalada poucas horas antes do jogo.