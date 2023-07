Cotação do plantel do Benfica subiu 223 milhões de euros

Nas contas feitas pelo site "Transfer Room", a equipa encarnada valia 227 milhões de euros no início de 2022/23 e terminou o ano com um valor de mercado de 450 M€

Nas contas feitas, a equipa encarnada valia 227 milhões de euros no início de 2022/23 e terminou o ano com um valor de mercado de 450 M€, havendo, por isso, um crescimento de 223 milhões de euros ao longo da época.

No site, está destacado o crescimento e a valorização de António Silva, que não contava para os primeiros números, de Gonçalo Ramos, que se valorizou em 38 milhões de euros com a participação no Mundial"2022, e de João Mário.

Nesta lista, o Brigthon é a equipa cujo plantel mais se valorizou (258 M€), com o Nápoles a fechar o pódio (168 M€). O Sporting aparece em quinto com um aumento de 128 milhões e o FC Porto no 13.º lugar.