Costa e o apoio a Vieira: "Não comento, não tem nada a ver com as funções que exerço"

Primeiro-ministro foi questionado sobre a presença na Comissão de Honra do presidente do Benfica.

O nome do primeiro-ministro António Costa surge na Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, algo que despoletou uma série de reações, quer dos outros candidatos à liderança do clube da Luz, quer de representantes políticos como Rui Rio (PSD) ou André Silva (PAN).

Questionado pelas televisões sobre o apoio ao dirigente máximo das águias, Costa não se alongou: ""Não comento, não tem nada a ver com as funções que exerço", asseverou o primeiro-ministro, que apontou à "liberdade de expressão" para comentar as críticas dos outros partidos.