Corrida por Grimaldo aperta. Lateral do Benfica está em final de contrato

Roger Schmidt deseja a renovação de Grimaldo, mas as diferenças entre o que o Benfica oferece de salário e o que o defesa pede são muitas.

Com o contrato a terminar a 30 de junho deste ano, Grimaldo pode já assinar a custo zero por outro clube, mas existe até a possibilidade de os interessados tentaram a sua contratação já em janeiro.

De acordo com a Sky Sports, o lateral é seguido por Juventus, AC Milan, Villarreal e Valência - O JOGO sabe que Inter e Nápoles estão também atentos à situação do defesa -, sendo que estes clubes estarão a tentar fechar rapidamente um pré-acordo com o camisola 3 da Luz. Ainda assim, segundo a mesma fonte, admitem até apresentar ao Benfica uma oferta durante este mês para tentar antecipar a contratação do futebolista espanhol.

