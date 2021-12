Declarações de Gilberto, autor de um dos golos do Benfica na vitória por 2-0 sobre o Dínamo Kiev, à Eleven Sports.

Felicidade pelo apuramento: "O grupo está feliz. O Barcelona e o Bayern eram favoritos. Espero que a equipa continue focada para os objetivos. É especial marcar na Liga dos Campeões. Todos os que vêm do Brasil sonham com isto. Os adeptos não queriam menos do que isto, fizemos a nossa parte e é assim que tem de ser até final."

Um sonho realizado: "Jogo de Champions tem muitos duelos, as equipas entram determinadas a vencer. Dou tudo quando visto a camisola do Benfica. Corri para abraçar os companheiros do banco para mostrar que estamos juntos. Festejei com adeptos, que nos cobram muito. Vim da zona norte do Rio de Janeiro, fazer um golo pelo Benfica na Luz é um sonho. Vou ter de digerir, nem tenho palavras. Não vi o telemóvel, mas já me disseram que o meu irmão, que estava no estádio, chorou com o meu golo."