Coronavírus furou os planos de Pedrinho: "Está muito triste"

Falhou o jogo de domingo, por estar de quarentena, e já pensa na suspensão das partidas.

De quarentena em casa, devido à sua viagem da semana passada a Portugal, para assinar pelo Benfica, Pedrinho falhou o desafio de ontem com o Corinthians com o Ituano (1-1) e arrisca até não voltar a jogar pelo Timão. A suspensão do Campeonato Paulista é um dos cenários em cima da mesa - os clubes vão reunir-se hoje com a Federação Paulista de Futebol para decidir o futuro - e o próprio atleta já equaciona e lamenta essa situação.

"O Pedrinho está muito triste, porque queria jogar com o Ituano. Ele sabe da situação difícil da equipa e queria ajudar. Além disso, sabe que pode já nem voltar a jogar pelo Corinthians", revela a O JOGO Will Dantas, empresário do extremo, contratado pelo Benfica, a troco de 20 milhões de euros.

No acordo entre águias e o Corinthians ficou definido que o jogador voltará a Lisboa no início de maio, logo após o final do Paulista. Caso a prova seja mesmo suspensa, o próximo jogo de Pedrinho poderá ser já pelo Benfica. "Já conversámos sobre essa possibilidade, ele acha que já não vai voltar a jogar pelo Corinthians, que poderá já não ter a possibilidade de fazer o jogo de despedida do clube. E está triste por isso", assume Will Dantas, reforçando: "Foi o Corinthians que o projetou. Então ele queria poder fazer um grande jogo para marcar a despedida do clube."

Em casa, seguindo as indicações do Ministério da Saúde do Brasil, o jovem futebolista "está bem", garante o seu representante. "Foi uma medida de prevenção, ele não teve quaisquer queixas nem sintomas. Está ansioso que chegue quarta-feira para poder voltar a treinar", esclarece.

Dez golos como saldo no Timão



Sem poder dar o seu contributo à equipa na partida de ontem, que deixou o Corinthians em posição ainda mais complicada na luta pelo apuramento para a fase final do Campeonato Paulista, Pedrinho pode despedir-se do único clube onde jogou como sénior com 133 partidas disputadas. Nesse percurso, o extremo contabiliza apenas dez golos, sinal da existência ainda de algumas lacunas na finalização, como André Jardine, técnico da seleção olímpica do Brasil, revelou a O JOGO. Em 2020, Pedrinho disputou apenas quatro desafios, depois de ter feito em 2019 o seu melhor ano: sete tentos e 57 jogos.