Coritiba entra na corrida para levar Pinho do Benfica

Clube de António Oliveira, ex-técnico do Benfica B, quer o dianteiro e admite negócio em definitivo

O Coritiba entrou na corrida pela contratação de Rodrigo Pinho, desejado também pelo Botafogo, de Luís Castro. De acordo com a Imprensa brasileira, o clube agora orientado por António Oliveira, que em 2021/22 esteve aos comandos da equipa B do Benfica, já encetou contactos no sentido de sondar a possibilidade de contratar o camisola 18 das águias.

Perante a existência de vários interessados, numa lista que conta com mais clubes brasileiros, como o nosso jornal revelou, o clube da Luz vai avaliar os moldes de um possível negócio. E se o Botafogo aponta à partida para um empréstimo, o Coritiba admite avançar para uma transferência em definitivo, ainda que sendo necessário encontrar um valor que satisfaça os responsáveis encarnados, já que as águias investiram 1,2 milhões de euros na contratação do ponta-de-lança. Rodrigo Pinho saiu em final de contrato do Marítimo, mas o clube da Luz pagou pouco mais de um milhão de euros em "luvas".

Com contrato até 2026, o futebolista de 31 anos não tem entrado nas contas de Roger Schmidt e tem apenas sete jogos, sem golos, pela equipa principal.