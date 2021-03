Corinthians recebeu "boa parte" do dinheiro por Pedrinho e já o gastou

Milhões da transferência do médio para o Benfica serviram para pagar salários em atraso ao plantel.

O Corinthians já recebeu uma grande parte dos milhões correspondentes à transferência de Pedrinho para o Benfica e, conforme revelou o diretor financeiro do clube... já deu uso à verba.

"Boa parte do dinheiro do Pedrinho chegou e foi usada para pagarmos dívidas passadas com a equipa, com o empresário do jogador e outras dívidas correntes. Boa parte dos salários atrasados que pagámos foi com o dinheiro do Pedrinho. Falta um pequeno valor a receber, só depende do Corinthians, mas recebemos quase a totalidade", afirmou Wesley Melo em conferência de imprensa, na sexta-feira.

A operação da mudança de Pedrinho para Portugal cifrou-se em 18 milhões de euros e ficou definido que o Benfica só faria a primeira tranche do pagamento em agosto de 2021. O Corinthians, porém, adiantou o valor através de fundos de investimentos estrangeiros.

O Corinthians, à semelhança de outros clubes de topo do Brasil, enfrenta uma crise finaneira relacionada com o impacto da pandemia de covid-19.