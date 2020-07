Corinthians anuncia que devolve Yony González ao Benfica

O contrato de empréstimo do colombiano incluía uma opção de compra,

O Corinthians, um dos principais clubes brasilleiros, anunciou esta terça-feira que devolve Yony González ao Benfica, não avançado para a compra do jogador que chegou ao Timão em para um empréstimo até 30 de junho, mas com compra do passe já programado. "Estamos numa fase de reavaliação técnica, repensando sobre isso. Em dois ou três dias teremos a resposta", disse na segunda-feira diretor do clube, Duílio Monteiro Alves, citado pelo Globoesporte.

Se é verdade que o contrato de empréstimo do colombiano incluía uma opção de compra, esta só se tornaria obrigatória no caso do jogador participar num mínimo de cinco partidas. Ora, só esteve em campo por quatro vezes. "No contrato do atleta, havia uma cláusula de compra automática após cinco partidas disputadas, sendo que, até o momento - por conta da paralisação causada pela pandemia do coronavírus -, González atuou em apenas quatro jogos", recorda o comunicado do clube de São Paulo.

COMUNICADO

"O Sport Club Corinthians Paulista comunicou ao SL Benfica, de Portugal, o retorno do atacante Yony González após o fim do empréstimo.

No contrato do atleta, havia uma cláusula de compra automática após cinco partidas disputadas, sendo que, até o momento - por conta da paralisação causada pela pandemia do coronavírus -, González atuou em apenas quatro jogos. Em conjunto com a comissão técnica, a diretoria do Corinthians reavaliou a situação e decidiu não exercer a opção de compra.

Nesta terça-feira (14), ele realizou o seu último treino com o restante do grupo."