Corinthians à espera do dinheiro de Pedrinho. "A condição é que ele esteja no Benfica"

O clube brasileiro aguarda com ansiedade que chegue o dinheiro da transferência de Pedrinho para o Benfica.

A situação financeira do Corinthians não é famosa e por isso o clube brasileiro aguarda com ansiedade que chegue o dinheiro da transferência de Pedrinho para o Benfica. "O Corinthians tem uma situação financeira difícil, mas controlada. O Corinthians apresentou um resultado muito ruim no ano passado, mas tem património positivo. É claro que, quando você tem um resultado negativo, ele vai comendo o património no final do ano, mas nós ainda estamos no positivo. Nós fechamos o balanço do primeiro trimestre positivo, mas ficou difícil financeiramente quando as receitas caíram muito de março para cá", disse o diretor financeiro do clube, Matias Ávila,

É neste cenário que entra a transferência do jovem internacional brasileiro para o clube da Luz. "A venda do Pedrinho foi boa para o Corinthians porque nós poderemos, financeiramente, colocar a casa em dia. (...) O dinheiro do Pedrinho não chegou. Nós negociamos o adiantamento dos três anos com um banco estrangeiro. O Pedrinho tem que chegar lá - ele viaja dia 30 - para que podermos finalizar essa operação. Como você adianta o dinheiro de um bem se o bem não está presente no novo dono?", disse o dirigente, citado pela rádio Fox.

"É uma operação que nos ajuda muito a resolver metade da nossa dívida. Vai ajudar-nos muito e com ela vamos pagar metade da comissão do Will (empresário do Pedrinho) ainda este ano. Evidentemente, o Corinthians vai precisar de vender mais um ou dois jogadores", finalizou.