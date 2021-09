Convocados do Benfica: Jorge Jesus com três novidades para os Açores

Jorge Jesus, treinador do Benfica

O reforço Lázaro faz parte dos convocados para o encontro deste sábado com o Santa Clara, tal como Diogo Gonçalves e Ferro

O Benfica viajou esta tarde para os Açores com a presença de três novidades entre os convocados de Jorge Jesus para o encontro deste sábado com o Santa Clara. O reforço Valentino Lázaro faz a sua estreia nas opções do técnico, num cenário já antecipado por O JOGO, nas quais se integram também Diogo Gonçalves e Ferro. O lateral-direito já está recuperado de lesão e volta assim às contas, enquanto o central, que acabou por não sair, aproveita também para ganhar espaço até pelas indefinições em torno da utilização de Lucas Veríssimo e Otamendi.

A dupla esteve ao serviço de Brasil e Argentina, respetivamente, e não viajou com a equipa, sendo esperada ainda na noite desta sexta-feira em Ponta Delgada. A partir daí, Jesus fará a análise da situação dos dois jogadores de forma a decidir a equipa a alinhar, na qual não estarão André Almeida e Taarabt. O primeiro devido a uma questão física, como revelou Jesus na antevisão do jogo com o Santa Clara, e o segundo por castigo.

Em sentido contrário, nota para o facto de além de André Almeida, devido a problemas físicos, também Gil Dias, Radonjic e Seferovic não foram convocados por Jorge Jesus.

A chefiar a comitiva que viajou com destino a Ponta Delgada seguiu Rui Costa, presidente do Benfica.