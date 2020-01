Contratação implica esforço financeiro e, além de salário e prémio de assinatura, o médio pode ganhar ainda mais 900 mil euros

O Benfica oficializou no último dia de 2019 o acordo com o Dortmund para a contratação de Julian Weigl, confirmando, como O JOGO anunciou, que irá pagar 20 milhões de euros pelo futebolista. Weigl é esperado nos próximos dias em Lisboa, para fazer exames médicos e assinar contrato, que será válido por cinco temporadas e meia, ou seja, até 2025.

A chegada de Weigl implica um forte esforço financeiro do Benfica, pois, além do valor da transferência, o clube da Luz irá pagar, segundo O JOGO apurou, ao médio um bónus de 15000 euros por ponto conquistado. Com 20 jornadas em falta, o futuro atleta das águias arrisca encaixar 900 mil euros num cenário perfeito, isto é, caso o Benfica vença todas as partidas e some mais 60 pontos. O centrocampista deverá ficar blindado com uma cláusula de rescisão de 120 M€ e tem à sua espera um salário líquido de 2,5 milhões de euros, o que representará um acréscimo de 500 mil euros em comparação com o que auferia no Dortmund. Para convencê-lo a trocar os alemães pelo Benfica, a SAD presidida por Luís Filipe Vieira teve igualmente de seduzir o internacional germânico com um prémio de assinatura a rondar os três milhões de euros.

O Dortmund já fez questão de agradecer, nas redes sociais, ao médio pelo seu contributo e até partilhou um vídeo com um golo de Weigl ao Sporting, em Alvalade, desejando-lhe mais do mesmo. O próprio atleta foi inundado no Instagram de mensagens de boas-vindas, num sinal do entusiasmo dos adeptos.