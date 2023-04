Contrato de Schmidt discutido: "Só a direção saberá porque fez a renovação neste timing"

João Varandas Fernandes, antigo vice-presidente do Benfica, manifesta confiança no trabalho do alemão, mas estranha momento do anúncio da renovação

Ainda sem conquistar qualquer título pelos encarnados, Roger Schmidt já renovou contrato com o Benfica. A decisão, tornada oficial há poucas semanas, a alguns meses do final da temporada, mereceu a análise de Varandas Fernandes, antigo vice-presidente dos encarnados.

"Só a própria direção da SAD saberá porque fez a renovação de contrato neste timing. Se têm confiança absoluta no treinador, estas situações são sempre duvidosas, as confianças absolutas é quando se ganha, mas nada tenho a criticar a continuidade, bem pelo contrário. Acho bom treinador e reconheço-lhe qualidade, vamos ver o que o resto dos jogos até ao final do campeonato nos reserva. Espero que sejam grandes vitórias e que sejamos campeões nacionais e que possamos ir o mais longe possível na Liga dos Campeões, que está muito mais difícil após este último resultado. O que há a realçar é que há uma grande perda de rendimento que não entendo", referiu o antigo dirigente dos encarnados, em declarações à Antena 1.

Recorde-se que Roger Schmidt renovou contrato com o Benfica até ao verão de 2026. O anterior vínculo do alemão terminava no final da próxima temporada.