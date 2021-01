"Contra onze ou dez jogadores, fomos sempre melhores do que o FC Porto"

Benfica analisa o empate no clássico de sexta-feira (1-1), no reduto do rival FC Porto.

À semelhança do que fez o FC Porto durante a manhã, o Benfica também recorreu à newsletter do clube para analisar de forma mais detalhada o clássico disputado na sexta-feira, no Estádio do Dragão, que terminou empatado a uma bola.

As águias falam em "sentimentos conflituantes": "Por um lado, a raça, a postura e a qualidade patenteadas pela nossa equipa devem orgulhar os benfiquistas e fortalecem a nossa confiança no cumprimento dos objetivos a que nos propomos. Por outro, face ao que se passou em campo, torna-se evidente que perdemos dois pontos", assinala o clube da Luz na edição deste sábado da "News Benfica".

"Contra onze ou dez jogadores, fomos sempre melhores que o FC Porto em quase todos os momentos do jogo, sendo esta asserção óbvia para quem assistiu ao jogo e suportada na análise de indicadores estatísticos como a posse de bola (há alguns anos que o FC Porto não tinha um registo tão baixo numa partida), remates, eficácia de passe, ações na área adversária ou ações defensivas no meio campo contrário, entre outros", acrescenta o Benfica, com alusão à expulsão de Taremi do lado portista, vincando a atitude demonstrada pelos seus jogadores:

"A nossa equipa entrou em campo apostada em conseguir os três pontos, demonstrando-o desde o início da partida, buscando permanentemente a vitória. Foi inexcedível na atitude, mais forte e coesa taticamente e prolífera na criação de oportunidades de golo. Mas não fomos além de um empate, poderíamos e deveríamos ter ganho. Entristece-nos que não tenhamos somado mais três pontos, pois seria mais do que merecido", remata o Benfica, que conclui com uma nota sobre o "importante sinal de crescimento da equipa, numa temporada marcada por um calendário muito sobrecarregado."