Benitez: "Continuaremos vigilantes e participantes na vida do Benfica"

Francisco Benitez garante que vai continuar atento ao que se passa no clube.

O candidato derrotado à presidência do Benfica revelou-se satisfeito com o número de pessoas que votaram e garantiu que o espírito de união está presente no seio do Benfica.

Francisco Benitez fez uma breve declaração antes da tomada de possa da Lista A, liderada por Rui Costa. "O dia de hoje é uma vitória de todos os benfiquistas. Foi um recorde e os números da votação foram batidos. Congratulo Rui Costa pela eleição, será o presidente do Benfica. Assumo a derrota. Saberemos tirar as devidas ilações e continuaremos como sempre fomos, sócios vigilantes e participantes na vida ativa do Benfica", afirmou.