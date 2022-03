Benfica questiona: "Continuamos sem saber quanto tempo Manuel Oliveira e André Narciso vão ficar de fora"

Benfica considera ter sido prejudicado num lance em que, segundo as águias, ficou um penálti por assinalar, no empate (1-1) com o Vizela, e pede que o árbitro e o VAR desse encontro fiquem algum tempo afastados das nomeações.

Na News Benfica desta quinta-feira, o clube da Luz refere que "os dias passam" e não se sabe ainda "quanto tempo vão ficar de fora das nomeações Manuel Oliveira e André Narciso, árbitro e vídeoárbitro, respetivamente, da partida com o Vizela e principais responsáveis pelo erro gritante da grande penalidade por assinalar na área dos vizelenses".

Os encarnados acrescentam que está por esclarecer "o que foi dito entre a equipa de arbitragem na avaliação do tal lance", através da "divulgação pública dos áudios" entre a equipa de arbitragem.

As águias falam em "nove pontos sonegados" por "erros de arbitragem clamorosos" e vinca que a "transparência é fundamental para que haja confiança".

