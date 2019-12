Conti a um pequeno passo de deixar o Benfica e rumar ao México

Enquanto se fala de um alegado interesse do Benfica em Jean-Clair Todibo, O JOGO sabe que está prestes a concretizar-se a saída de Conti

Fim de linha para Conti. Sem espaço no plantel encarnado, o central argentino pode ser emprestado ao Atlas (México) por um período de seis meses, ainda que o jogador prefira nesta altura ainda a cedência por um ano, sendo que o emblema de Guadalajara pode ficar com opção de compra de cinco milhões de euros. A notícia, avançada pelo jornal "El Litoral" e que O JOGO confirmou, dá conta do negócio, que poderá consumar-se em breve. No clube mexicano, que ficou no 14.º lugar do Torneio Abertura, Conti encontrará como técnico o compatriota Leandro Cufré, também ele um antigo defesa e que poderá ajudar na adaptação.

Contratado ao Colón na temporada passada, Conti teve poucos minutos de águia ao peito. O jogador de 25 anos, que custou 4,7 milhões, só alinhou numa dezena de encontros (806 minutos) e em 2019/20 ainda não teve qualquer oportunidade com Bruno Lage. Depois de ter sofrido uma lesão muscular na coxa direita, o camisola 2 foi apenas convocado para os desafios com o Vizela (Taça de Portugal) e Covilhã (Taça da Liga), duelos em que não saiu do banco. Com Rúben Dias, Ferro e Jardel à frente, Conti até já foi ultrapassado por Morato, defesa brasileiro que foi titular (estreia absoluta) na última partida, com o V. Setúbal.

Assolado por problemas físicos, Conti chegou mesmo a alinhar na temporada anterior na equipa B, diante de Académico de Viseu e FC Porto B, partida em que voltou a lesionar-se, em maio.

De águia ao peito, apontou um golo, ainda com Rui Vitória ao leme, em 2018/19. Frente ao Montalegre, foi o autor do tento que permitiu ao Benfica apurar-se para os "quartos" da Taça de Portugal. Durante a derradeira pré-temporada, o defesa, de férias na terra natal, bisou no particular com a Académica e nos Estados Unidos só fez um jogo.