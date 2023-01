Conti despede-se do América. Tem contrato com o Benfica

Central argentino ainda tem contrato com o Benfica até ao final desta época

Germán Conti anunciou neste primeiro dia de 2023 que deixou o América Mineiro, clube onde esteve por empréstimo do Benfica. "Hoje despeço-me do América mas não posso deixar passar o momento para agradecer ao clube por este último ano. Foi um 2022 de muitos objetivos alcançados, a nível pessoal e coletivo. Agradeço de coração a este grande grupo que, sem dúvidas, continuará a fazer história. Que seja um 2023 de muitos êxitos", escreveu o central argentino nas redes sociais.

Conti deve agora voltar a Portugal e esperar por ver resolvido o seu futuro. O defesa de 28 anos tem contrato com o Benfica válido até final da presente temporada, ele que nos últimos esteve cedido, além do América, ao Bahia e aos mexicanos do Atlas.