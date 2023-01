Conti deixa o Benfica, mas ainda pode render um milhão de euros

Central argentino prossegue a carreira no futebol russo.

Germán Conti vai jogar no Lokomotiv Moscovo, depois de acertada a saída do Benfica. O central argentino terminava contrato com as águias no final da presente época e esta saída permite libertar uma vaga para outro empréstimo, no caso o de João Victor ao Nantes.

No acordo com o emblema de Moscovo, o Benfica pode encaixar um milhão de euros por objetivos.

Conti, 28 anos, chegou à Luz em 2018/19 e realizou dez jogos na equipa principal, com um golo marcado. Seguiram-se empréstimos ao Atlas (México), Bahia e América Mineiro, ambos do Brasil.