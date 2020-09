Contas do Benfica aprovadas por larga maioria

A assembleia geral ordinária do Sport Lisboa e Benfica tinha como ponto único apreciar e votar o relatório de gestão, as contas do exercício de 2019/20 e demais documentos de prestação de contas.

A Assembleia Geral do Benfica, que decorreu esta sexta-feira, aprovou por larga maioria o relatório de gestão, as contas do exercício de 2019/20 e demais documentos de prestação de contas do Benfica. A favor votaram 71,38% e contra 27,6 por cento. A abstenção ficou por 1,06%. Ou seja, foram contabilizados 39 357 votos a favor, 15 348 contra e 587 foram contabilizados como abstenção. Votaram 1992 associados do clube.

Recorde-se que o orçamento do clube, em junho tinha sido chumbado.

O relatório dá conta de um resultado líquido positivo de quase 27 milhões de euros, fortemente influenciado pelos lucros da SAD. Tratou-se do segundo melhor desempenho dos últimos sete anos, num período que apresenta resultados acumulados positivos de 137,8 milhões de euros e que reforçou os fundos patrimoniais do clube, agora valorizados em 31,9 milhões de euros, com um aumento do ativo de 25,6% e uma redução do passivo de 2,7%.

A nível das receitas, o destaque vai para o crescimento das quotizações pelo sétimo ano consecutivo, atingindo, em 2019/20, 17,2 milhões de euros, um novo recorde.