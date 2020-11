Conselho Fiscal do Santos reprovou venda de Lucas ao Benfica, garantem no Brasil

Lucas Veríssimo, central do Santos que é alvo do Benfica

Parecer negativo do Conelho Fiscal do "Peixe" fez com que a proposta nem sequer fosse a votos na noite de terça-feira.

Travão à transferência de Lucas Veríssimo para o Benfica. De acordo com a imprensa brasileira, o Conselho Fiscal do Santos deu parecer negativo à venda do central ao Benfica e, por esse motivo, o negócio não chegou a ir a votos na reunião do Conselho Deliberativo do clube paulista, que decorreu na terça-feira à noite.

Como O JOGO adiantou, o presidente do Santos, Orlando Rollo, preparou o "confronto" com o referido órgão do Peixe e fez força para que fosse dado aval à proposta do clube da Luz.

A resposta do Conselho Fiscal do "Peixe" foi negativa e Rollo pediu que a decisão fosse reconsiderada. Aí, segundo o portal Globoesporte, Marcelo Teixeira, presidente do Conselho Deliberativo, acatou a solicitação, com a ressalva de que a Direção do Santos apresente mais detalhes da oferta do Benfica por Lucas nos próximos dias para nova análise de ambos os conselhos.

O Santos vive uma grave crise financeira, com dívidas a acumularem-se. Lucas Veríssimo, pelo qual também há uma proposta do Al-Nassr de Rui Vitória, é visto como o maior ativo do emblema de São Paulo neste momento, razão pela qual a sua venda é vista como essencial.