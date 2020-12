Conselho Fiscal do Santos dá parecer negativo por Lucas Veríssimo

A nova proposta do Benfica foi analisada, mas segundo a Imprensa brasileira não agradou, ao contrário da oferta do Al-Nassr, de Rui Vitória. Esta quinta-feira, o Conselho Deliberativo decide sobre o negócio

O Conselho Fiscal do Santos deu um parecer negativo à nova proposta apresentada pelo Benfica por Lucas Veríssimo. Segundo revela a Imprensa brasileira, este órgão do Peixe já analisou a oferta colocada em cima da mesa por Luís Filipe Vieira, que esteve até no Brasil para negociar o central, mas não ficou agradado com os 1,3 milhões de euros pagos à cabeça, já em janeiro, aos quais se podem seguir os restantes 5,2, da proposta total de 6,5 milhões, em quatro tranches.

Ao contrário do Benfica, o Al-Nassr, de Rui Vitória, terá visto a sua proposta merecer parecer positivo, ainda que o central rejeite mudar-se para a Arábia Saudita, já tendo dado o sim ao clube da Luz.

Esta quinta-feira, como O JOGO revelou, o Conselho Deliberativo reúne-se, via Zoom, para decidir o futuro do atleta, agora com o parecer negativo por parte do Conselho Fiscal.