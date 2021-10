Conselho de Disciplina multa Benfica após jogo com Trofense

Benfica foi multado pelo Conselho de Disciplina por comportamento incorreto dos seus fãs, que deflagraram vários engenhos pirotécnicos na partida com o Trofense, para a Taça de Portugal

O Benfica foi multado pelo Conselho de Disciplina em 2448 euros devido ao comportamento incorreto dos seus adeptos na visita à Trofa, para a Taça de Portugal, no passado sábado, com vitória por 2-1 para as águias.

Na mira do Conselho de Disciplina esteve o facto de, segundo o relatório, terem sido deflagrados quatro petardos, seis flash lights e duas tochas.