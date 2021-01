Conselho de Disciplina considera "improcedente" recurso do Benfica por Otamendi

Águias tentaram limpar o quinto amarelo ao central, mas o Conselho de Disciplina negou o pedido

O Benfica ainda tentou contar com Otamendi no encontro deste domingo com o Santa Clara, mas viu a sua intenção negada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O clube da Luz recorreu do quinto amarelo visto pelo central no campeonato, frente ao Portimonense, dia 29 de dezembro, no triunfo por 2-1, mas o órgão da FPF, de acorco com um comunicado emitido este sábado, decidiu "julgar improcedente" o recurso apresentado pelo Benfica, razão pela qual foi "confirmada a decisão disciplinar recorrida".

O jogador ficou mesmo de fora do embate com os açorianos, nem tendo viajado com destino aos Açores. Desta forma, Jorge Jesus terá de optar entre Ferro e Todibo para formar a dupla de centrais com Vertonghen, tendo na conferência de antevisão da partida, deixado a entender que o defesa luso está em vantagem.