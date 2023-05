"Conseguimos mostrar coragem, raça e espírito de luta na segunda parte"

Declarações de Fredrik Aursnes, médio encarnado, após o Sporting-Benfica (2-2), jogo relativo à 33.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Não jogámos como queríamos na primeira parte, o Sporting fez um um bom jogo nesse período e nós não entrámos na partida. Demos uma grande resposta na segunda parte, fizemos uma muito boa segunda parte mas já estávamos com uma desvantagem de dois golos".

Sobre o que falaram no intervalo: "Tivemos uma boa conversa no balneário, tivemos de mostrar mais coragem, raça e espírito de luta. Conseguimos mostrar isso mesmo na segunda parte, com grande espírito de equipa e caráter. Conseguimos voltar ao jogo, conseguimos empatar".

​​​​​​​Benfica podia ter sido campeão em Alvalade, mas não conseguiu: "Queríamos ganhar o jogo e sagramo-nos campeões hoje, mas agora não há nada a fazer. Mostrámos um bom espírito de equipa e os nossos adeptos foram fantásticos hoje, como sempre, e esperamos fazê-los felizes na próxima semana".