Conhecida a equipa de arbitragem para o PSG-Benfica

O árbitro inglês Michael Oliver foi designado para dirigir o jogo Paris Saint-Germain-Benfica, da quarta jornada do grupo H da Liga dos Campeões, na terça-feira, anunciou este domingo a UEFA através do site oficial.

Esta será a segunda vez que Oliver, de 37 anos, vai arbitrar um jogo dos encarnados, depois de em 2019 ter dirigido o Dinamo Zagreb-Benfica (1-0), da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa 2018/19.

O inglês subiu à primeira categoria em Inglaterra em 2010 e é internacional há uma década, desde 2012, sendo que hoje vai arbitrar o jogo grande da 10.ª jornada da Premier League, entre Arsenal e Liverpool, em Londres.

No duelo da Champions, Oliver terá como assistentes Stuart Burt e Simon Bennett, enquanto as funções de videoárbitro (VAR) ficarão a cargo de Stuart Attwell.

Paris Saint-Germain e Benfica jogam na terça-feira, a partir das 20h00 (hora de Lisboa), no Parque dos Príncipes, em Paris.

Franceses e portugueses, que na última quarta-feira empataram 1-1 no Estádio da Luz, dividem a liderança do grupo H, com sete pontos, à frente da Juventus, que tem três, e do Maccabi Haifa, ainda em branco.