Conheça melhor Yaremchuk: come 13 vezes por dia e gosta de documentários sobre o espaço

Tendo escolhido o Benfica pela filosofia de jogo, teceu duras críticas em 2020/21 a Laszlo Boloni, no Gent. "Jogamos como uma equipa da segunda divisão e demasiado à defesa", chegou a atirar

No primeiro jogo como titular pelo Benfica, Yaremchuk decidiu a partida frente ao Arouca, com um golo e uma assistência. Estreando-se a marcar pelas águias ao segundo desafio - bem melhor do que fizera pelo Gent, pelo qual marcara ao oitavo -, Yaremchuk, que disse estar "feliz por marcar o primeiro golo pelo Benfica", apresenta as credenciais de goleador que levaram o clube a gastar 17 M€ na sua contratação.

À procura do melhor entendimento com os colegas, o camisola 15 é um autêntico ponta de lança faminto. Isto porque o avançado precisa de... muito alimento. A revelação foi feita por Christina Yaremchuk, esposa do reforço encarnado. "Ele come 13 vezes por dia e nunca é suficiente para ele", confessou aos seus seguidores no Instagram, adiantando uma faceta curiosa do ex-Gent: "Gosta de ver o National Geographic à noite e programas sobre o espaço e sobre buracos negros. O dia para ele começa com notícias. Gosta de ver notícias sobre futebol e política. É muito difícil levá-lo a algum lado."