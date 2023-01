Conheça melhor os jogadores que o Chelsea que incluir no negócio de Enzo com o Benfica

O Chelsea continua interessado em assegurar Enzo para reforçar a equipa ainda este em janeiro e nesse sentido apresentou uma nova proposta ao Benfica que inclui a ida de três jogadores para a Luz.

A esta verba, abaixo dos 120 milhões da cláusula do internacional argentino, os responsáveis do clube inglês oferecem ainda mais três jogadores, concretamente o extremo Ziyech, uma das figuras de Marrocos no Mundial do Catar, assim como do médio Andrey Santos e do avançado Datro Fofana. E quem são, afinal, estes três futebolistas?

Hakim Ziyech é, claro que está, o mais mediático deste trio. O extremo, de 29 anos, é uma das figuras da seleção marroquina (50 jogos e 19 golos) - embora, por alguns meses, tenha renunciado à equipa africana devido a um desentendimento com o selecionador. O treinador acabou por mudar, o avançado regressou e esteve em destaque no Mundial'2022.

E a nível de clubes? Ziyech está há três temporadas no Chelsea e com números interessantes. Em 2020/21, época de estreia nos blues, fez 39 jogos, coroados com seis golos e quatro assistências. Um ano depois, melhorou o registo: 44 jogos, com oito golos e seis assistências. Em 2022/23, soma "apenas" dez encontros e ainda não se envolveu de forma mais direta com o golo.

Para chegar ao emblema londrino, o marroquino deu nas vistas nos Países Baixos. Passou pela formação do Heerenveen, onde subiu à equipa principal. Em 2015 saltou para o Twente e fez duas temporadas de excelência (32 golos) que o levaram para o gigante Ajax. Quatro anos em Amesterdão, com muitos golos e assistências pelos relvados neerlandeses, catapultaram-no para a Premier League, a troco de 40 milhões de euros.

Falemos agora de Andrey Santos, um médio de 18 anos que atua no Vasco da Gama. Sim, isso mesmo. O brasileiro ainda não foi oficialmente apresentado pelo Chelsea - o negócio estará concluído ou muito perto disso - e na temporada de 2022 começou pela equipa de sub-20, mas fez depois 36 jogos pela equipa principal dos vascaínos (na segunda divisão), tendo marcado oito golos.

Falta falar de David Datro Fofana, jogador de 20 anos que já tem duas internacionalizações pela seleção A da Costa do Marfim. O ponta de lança chegou à Europa em 2021, para representar os noruegueses do Molde. Fez 26 jogos (um golo), mas seria a segunda época a de afirmação: no ano de 2022 marcou 19 golos e fez três assistências em 34 jogos.

O Chelsea não deixou escapar o jovem e "chegou-se à frente", pagando 12 milhões de euros pelo jogador, que foi oficializado a 28 de dezembro como reforço dos londrinos.