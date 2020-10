Conheça melhor os adversários do Benfica na fase de grupos da Liga Europa

Standard de Liège, Rangers e Lech Poznan foram colocados no Grupo D, juntamente com o Benfica.

Standard Liège

Os belgas do Standard de Liège saíram do Pote 2 para o Grupo D da Liga Europa, onde vão encontrar o Benfica. Depois de um quinto lugar no campeonato, a equipa orientada por Philippe Montanier teve pela frente três eliminatórias até chegar à fase de grupos: derrotou o Bala Town, o Vojvodina e o MOL. Destaque também para o reencontro de Mehdi Carcela com as águias. O avançado de 31 anos jogou na Luz na temporada 2015/16.

Rangers

Continua a sina do Rangers com equipas portuguesas. Na época passada, os escoceses defrontaram o FC Porto e o Braga - eliminaram os arsenalistas - nesta mesma competição e agora foram sorteados no mesmo grupo do Benfica. Para trás, a equipa de Steven Gerrard deixou o Lincoln Red Imps, o Willem II e o Galatasary. O avançado colombiano Alfredo Morelos é a grande estrela da equipa.

Lech Poznan

A última equipa a ser sorteada no Grupo D chega da Polónia. Trata-se do Lech Poznan, que para chegar à fase de grupos venceu o Hammarby, o Apollon Limassol e o Charleroi. No plantel dos polacos, liderados por Dariusz Zuraw, destaca-se o médio português Pedro Tiba.