Confrontos violentos entre adeptos de Benfica e Brugge. Veja as imagens

Os adeptos do Benfica e do Bruges envolvem-se em confrontos após o jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Adeptos do Benfica e do Brugge envolveram-se em atos de violência após o final do encontro da primeira mão os oitavos de final da Liga dos Campeões, que teve lugar no estádio da equipa belga.

Segundo a imprensa local, os confrontos envolveram adeptos das duas equipas ainda durante o jogo e já depois no interior do estádio. A polícia interveio de forma rápida.

Adeptos do Benfica terão adquirido bilhetes para zonas afetas ao clube da casa, especulam na Bélgica.

Segundo a imprensa belga, houve também confrontos noutros locais e, ainda durante o jogo, os adeptos do Benfica esvaziaram um extintor de incêndio no estádio.

Leia também Benfica Benfica iguala recorde do FC Porto na Liga dos Campeões Benfica replica o feito conseguido pelos dragões entre 2003/04, rumo ao título europeu, sob o comando de José Mourinho, e 2004/05. Estas do Benfica incluem jogos das pré-eliminatórias desta época