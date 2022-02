Conflito na Ucrânia: Yaremchuk partilha imagem impactante nas redes sociais

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O avançado do Benfica Yaremchuk voltou a utilizar as redes sociais para se pronunciar sobre a situação que se vive na Ucrânia, invadida pela Rússia na madrugada desta quinta-feira.

Roman Yaremchuk, avançado do Benfica, partilhou no Instagram, através da stories, uma fotografia arrepiante de duas crianças a saudarem um grupo de militares ucranianos.

Na quarta-feira à noite, no empate 2-2 frente ao Ajax, o jogador já tinha mostrado apoio ao mostrar uma camisola com o tridente ucraniano [tryzub], símbolo nacional do país. Mais tarde, escreveu uma mensagem nas redes sociais.

A Rússia lançou na madrugada de hoje uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que as autoridades ucranianas dizem ter provocado dezenas de mortos nas primeiras horas.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que o ataque responde a um "pedido de ajuda das autoridades das repúblicas de Donetsk e Lugansk", no leste da Ucrânia, cuja independência reconheceu na segunda-feira, e visa a "desmilitarização e desnazificação" do país vizinho.