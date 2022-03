Confira os onzes iniciais de Benfica e Ajax para a decisão na Champions

Confira os onzes iniciais de Ajax e Benfica para o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com início às 20h00.

Nélson Veríssimo faz três alterações no onze do Benfica para o jogo com o Ajax. Gilberto retoma a titularidade no flanco direito da defesa, Everton também é opção inicial, assim como Otamendi. O primeiro falhou o encontro com o Vizela por motivos físicos, assim como o argentino, enquanto Everton foi suplente. Saem Morato, Lázaro e Diogo Gonçalves.

Onze do Ajax: Onana; Mazraoui, Timber, Lisandro Martínez e Blind; Edson Álvarez, Berghuis e Gravenberch; Antony, Haller e Tadic.

Suplentes: Tytoń, Setford, Schuurs, Rensch, Tagliafico, Klaassen, Labyad, Kudus, Taylor, Danilo, Brobbey e Daramy.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Weigl, Taarabt e Everton; Gonçalo Ramos e Darwin Núñez.

Suplentes: Helton, Lázaro, André Almeida, Morato, Meité, Diogo Gonçalves, João Mário, Radonjic, Gil Dias, Paulo Bernardo, Yaremchuk e Henrique Araújo.