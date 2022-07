O português João Palhinha, que trocou o Sporting pelo Fulham nas últimas semanas, vai ser titular diante do Benfica, no jogo decisivo do Torneio do Algarve. Diante do Nice, o médio entrou na segunda parte apenas.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Morato, Grimaldo; Florentino e Enzo Fernández; David Neres, Rafa e João Mário; Gonçalo Ramos.

Onze do Fulham: