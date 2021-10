Veja as escolhas de Jorge Jesus para o jogo com o Estoril, a contar para a décima jornada da Liga Bwin.

Confira as escolhas de Jorge Jesus para o jogo do Benfica no Estoril, jogo a contar para a décima jornada da Liga Bwin agendado para as 19h00.

O onze do Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi, Vertonghen, Radonjic, Weigl, João Mário, Grimaldo, Rafa, Darwin e Yaremchuk

Suplentes: Helton Leite, Gilberto, Diogo Gonçalves, Morato, Meïte, Gedson, Pizzi, Everton e Gonçalo Ramos