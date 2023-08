Confira o onze do Benfica para a Supertaça

O Benfica defronta o FC Porto às 20h45, em Aveiro, na Supertaça Cândido de Oliveira.

Já é conhecido o onze titular do Benfica para o jogo da Supertaça Cândido de Oliveira, diante do FC Porto, que será disputado a partir das 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Ristic; João Neves, Kokçu, Aursnes; João Mário, Di María, Rafa.

Suplentes: Samuel Soares, João Victor, Morato, Jurásek, Florentino Luís, Chiquinho, Schjelderup, Tengstedt e Musa.