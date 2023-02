Confira as escolhas iniciais de Schmidt e Petit para o Benfica-Boavista

Roger Schmidt, treinador do Benfica

Confira as equipas iniciais de Benfica e Boavista para o jogo da ronda 21 do campeonato, com início às 21h15.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino e Chiquinho; João Mário, Rafa e Aursnes; Gonçalo Ramos.

Suplentes: Samuel Soares, Lucas Veríssimo, David Neres, Gonçalo Guedes, Schjelderup, Musa, Rafael Rodrigues e João Neves.

Onze do Boavista: Bracali; Cannon, Sasso e Bruno Onyemaechi; Pedro Malheiro, Makouta, Ibrahima e Ricardo Mangas; Bruno Lourenço, Yusupha e Salvador Agra.

Suplentes: César, Robson Reis, Gorré, Bozenik, Masa, Vukotic, Filipe Ferreira, Martim Tavares e Luís Santos.