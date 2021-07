Sílvio Cervan na SAD do Benfica: eis o comunicado enviado à CMVM

Após a renúncia apresentada por Luís Filipe Vieira.

A SAD do Benfica confirmou esta sexta-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a entrada de Sílvio Cervan, também vice-presidente do clube, para a administração da SAD.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD (Benfica SAD) informa, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 17.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, e no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que o seu Conselho de Administração deliberou hoje a designação por cooptação do Dr. Sílvio Rui Cervan como membro deste órgão social para o mandato em curso, com efeitos imediatos", pode ler-se.

"Na sequência da renúncia apresentada pelo Sr. Luís Filipe Ferreira Vieira, conforme ontem comunicada, a designação de Dr. Sílvio Rui Cervan como membro do Conselho de Administração da Benfica SAD terá como consequência a imediata produção de efeitos daquela renúncia", acrescenta a SAD encarnada.

Depois de transcrever o comunicado emitido pela Direção do Benfica também esta sexta-feira, a SAD termina com a explicação de que "esta informação será refletida na adenda ao prospeto aprovado em 1 de julho de 2021, cuja aprovação foi solicitada pela Benfica SAD à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários."

"Conforme transmitido anteriormente, essa adenda indicará que os investidores que tenham transmitido ordens de subscrição no âmbito da oferta pública de subscrição de obrigações à qual se refere o mencionado prospeto poderão revogá-las ou alterá-las até ao último dia da oferta (inclusive), ou seja, 23 de julho de 2021., termina o documento.

Leia o comunicado enviado à CMVM na íntegra