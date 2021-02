Compra do Charlton e do Almería esteve nos planos do Benfica, avança o Expresso

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica

Clube da Luz ponderou compra dos emblemas de Inglaterra e Espanha.

O Benfica ponderou avançar para a aquisição do Charlton, histórico clube inglês que milita atualmente no terceiro escalão, e do Almería, clube da II Liga espanhola.

A informação é avançada pelo Expresso, esta terça-feira, que refere que, em 2017, as águias chegaram mesmo a firmar um acordo de confidencialidade com o Charlton para a potencial compra do clube.

Jorge Mendes terá começado a trabalhar o processo, que acabou por não se concretizar.