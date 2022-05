Comportamento do público no clássico vale quase 9 mil euros de multa ao Benfica

Confirmado ainda o jogo de suspensão para Marco Pimenta, adjunto de Nélson Veríssimo que acabou expulso pelo árbitro Luís Godinho

Derrotado pelo FC Porto, que fez a festa do 30º título, o clássico do último sábado também saiu caro para o Benfica fora do campo. Os encarnados estão obrigados a pagar quase nove mil euros de multa por comportamento incorreto do público.

No mapa de castigos tornado público na tarde desta terça-feira, destaca-se que a maior parte dos 8 800 euros referem-se a uma parcela de 8 290 euros, que estão relacionados com a o uso de três tochas incandescentes, um pote de fumo, quatro petardos e três flash-lights, usados por adeptos do Benfica, e oito petardos e dois flash-lights, usados por adeptos do FC Porto.

Marco Pimenta, adjunto de Nélson Veríssimo expulso por Luís Godinho, vai ficar de fora da última jornada do campeonato, em Paços de Ferreira. O membro da equipa técnica foi afastado do clássico depois de gritar: "Isto não é falta", levantando-se, de seguida, "energicamente do banco gesticulando com o braço".