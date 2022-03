Comportamento dos adeptos em Portimão dita multa de 10840 euros ao Benfica

Comportamento dos adeptos, que levou nomeadamente à interrupção do jogo com o Portimonense, valeu duas coimas às águias, uma de 7650 euros e outra e 3190

O comportamento dos adeptos do Benfica em Portimão valeu, por parte do Conselho de Disciplina da FPF, uma pesada multa ao clube da Luz, que terá de pagar 10840 euros devido aos acontecimentos na partida com o Portimonense.

O lançamento de tochas e o uso de outros engenhos pirotécnicos, que levou à interrupção da partida por mais de oito minutos ditou uma coima de 7650 euros - os relatórios referiam uma "suspensão temporária" do jogo "com a duração de dez minutos", algo que a SAD encarnada contestou, alegando que esta foi de oito minutos e 24 segundos, tendo-lhe sido atribuída razão, ainda que sem alteração das "consequências disciplinares". A esta multa, junta-se outra de 3190 pela utilização de tochas, flash lights e petardos, estes sem interferência no jogo.