Schmidt: a situação de David Neres e a "dependência" de alguns jogadores

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Portimonense, na sexta-feira (19h00), relativa à 15.ª jornada da Liga Bwin.

O que faltou frente ao Braga? "Faltou muito frente ao Braga. Estivemos ao mais alto nível durante muito tempo. Jogámos um futebol muito atrativo na primeira parte da época e temos uma ideia clara sobre o que queremos fazer com e sem bola. É muito importante que todos tenham essa ideia interiorizada. Se houverem jogadores que não estão completamente concentrados, abrimos espaços, chegamos atrasados aos lances e perdemos o controlo do jogo. Não podemos comparar o jogo da Taça da Liga [1-1 contra o Moreirense] com o do Braga. Nesse jogo desperdiçámos oportunidades e empatámos. Contra o Braga, tivemos jogadores de volta e apresentámos o mesmo onze dos jogos contra a Juventus, a diferença foi tática. Nós estávamos com uma boa dinâmica de jogo, mas isso é algo que não se liga e desliga, tem de ser trabalhada. Alguns jogadores estiveram de fora e isso nota-se em campo. Temos de recordar o que já fizemos e voltar a desenvolver isso e a chegar ao nível a que já estivemos. Temos uma nova oportunidade amanhã para fazer isso".

David Neres está apto para jogar? "O David está num bom caminho. Evoluiu muito e já treina com a equipa, mas só amanhã decidimos se vai ser titular. Muito em breve estará com a equipa".

Benfica depende muito de Otamendi e Enzo Fernández? "Todas as equipas dependem de alguns jogadores, isso faz parte do futebol. A qualidade dos jogadores é decisiva para a equipa. Os jogadores que jogam a maior parte do tempo são bons e demonstraram a sua qualidade. A minha escolha depende sempre do que é o melhor para o Benfica e da abordagem para o jogo. Não se pode jogar de forma aleatória e ganhar sempre. Os jogadores que estavam melhor jogaram e temos de os fazer regressar à melhor forma. Os que estão no banco também vão ter oportunidades para se mostrarem. Rafa está suspenso mas já jogámos sem jogadores importantes e ganhámos".